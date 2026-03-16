"Путин радуется медалям и присылает телеграммы": в Кремле оценили выступление россиян на Паралимпиаде

В Кремле отреагировали на результаты российских спортсменов на Паралимпиаде-2026. Там заявили, что Владимир Путин якобы радуется их успехам и уже посылал победителям поздравительные телеграммы.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как российский президент отреагировал на выступление сборной России на Паралимпийских играх-2026. По его словам, глава Кремля внимательно следил за результатами спортсменов, информирует "Чемпионат".

Смотрите также Бунт на Паралимпиаде-2026: чемпионка мира из Чехии демонстративно выступила против россиян

Что сказал Путин российским паралимпийцам?

Песков заявил, что российский президент якобы посылал поздравительные телеграммы всем спортсменам, которые получили медали на Паралимпиаде-2026.

По словам представителя Кремля, Путин "вместе со всей страной радуется блестящему выступлению" российских паралимпийцев.

В Москве также подчеркнули, что российский президент традиционно поздравляет спортсменов с победами на крупных международных турнирах.

Россияне завершили Игры с медалями

На Паралимпийских играх-2026 российская команда завоевала 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, что позволило ей занять третье место в общем зачете.

По данным российских СМИ, в Кремле не исключают, что после завершения соревнований Путин может провести встречу с паралимпийцами и лично поздравить их с результатами.

