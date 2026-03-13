Украинские парабиатлонисты продолжают успешно выступать на Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В мужской гонке спринта-персьюта в классе с нарушением зрения Александр Казик и Анатолий Ковалевский завоевали серебро и бронзу, прервав многодневную паузу без наград, сообщает 24 Канал.
Как украинцы выступили в мужском биатлоне?
Сразу четверо украинцев попали в топ-6 биатлонного спринта. Победу праздновал представитель Китая.
- Спринт-персьют (мужчины, с нарушением зрения)
1. Юй Шуан (Китай) - 11:39.2 (0+0)
2. Александр Казик (Украина) - 13.8 (0+1)
3. Анатолий Ковалевский (Украина) - 34.5 (0+0)
5. Ярослав Решетинский (Украина) - 1:27.8 (1+0)
6. Игорь Кравчук (Украина) - 1:33.5 (2+0)
Казик и Ковалевский получили свои вторые медали на Играх – Александр в спринте был чемпионом, Анатолий – бронзовым призером.
Медальные успехи Украины на Паралимпиаде-2026
- 13 марта украинские паралимпийцы суммарно получили шесть медалей, из которых четыре серебряные и две бронзовые.
- Ирина Буй и Александра Кононова завоевали серебро и бронзу биатлонного спринта-персьюта в классе стоя на Паралимпиаде-2026.
- Парабиатлонист Тарас Радь финишировал вторым в гонке среди спортсменов класса сидя. Григорий Вовчинский завоевал серебряную медаль в биатлонном спринте-персьюте класса стоя, проиграв лишь 0,2 секунды победителю.
- Таким образом, сборная Украины прервала четырехдневную серию без наград на Паралимпийских играх-2026. Благодаря этому результату украинская команда довела свой медальный задел на турнире до 16 медалей.