Украинские парабиатлонисты продолжают успешно выступать на Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В мужской гонке спринта-персьюта в классе с нарушением зрения Александр Казик и Анатолий Ковалевский завоевали серебро и бронзу, прервав многодневную паузу без наград, сообщает 24 Канал.

Как украинцы выступили в мужском биатлоне?

Сразу четверо украинцев попали в топ-6 биатлонного спринта. Победу праздновал представитель Китая.

Спринт-персьют (мужчины, с нарушением зрения)

1. Юй Шуан (Китай) - 11:39.2 (0+0)

2. Александр Казик (Украина) - 13.8 (0+1)

3. Анатолий Ковалевский (Украина) - 34.5 (0+0)

5. Ярослав Решетинский (Украина) - 1:27.8 (1+0)

6. Игорь Кравчук (Украина) - 1:33.5 (2+0)

Казик и Ковалевский получили свои вторые медали на Играх – Александр в спринте был чемпионом, Анатолий – бронзовым призером.

