Сборная Украины мощно выступила на зимней Паралимпиаде-2026 13 марта. Наши спортсмены получили сразу четыре медали в биатлоне, среди которых три серебра и одна бронза, сообщает 24 Канал.

Кто из украинок торжествовал в парабиатлоне?

Одним из главных событий дня стал двойной успех украинок в женской биатлонной гонке. Представительницы Украины смогли подняться сразу на две ступеньки пьедестала, обеспечив команде важные медали.

Ирина Буй и Александра Кононова завоевали серебро и бронзу биатлонного спринта-персьюта в классе стоя на Паралимпиаде-2026.

Буй получила первую награду Игр-2026, Кононова – третью (золото и две бронзы).

Радь и Вовчинский принесли еще две награды

Еще одну медаль в командную копилку добавил Тарас Радь. Украинский парабиатлонист финишировал в призах в гонке среди спортсменов класса сидя и получил свою третью награду на Паралимпиаде-2026.

Также на пьедестал поднялся Григорий Вовчинский, который завоевал серебряную медаль в биатлонном спринте-персьюте класса стоя, проиграв лишь 0,2 секунды победителю – Цаю Цзяюню из Китая. Украинец потерял почти 10 секунд преимущества на последнем круге.

Украина на Паралимпиаде-2026