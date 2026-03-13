Сборная Украины мощно выступила на зимней Паралимпиаде-2026 13 марта. Наши спортсмены получили сразу четыре медали в биатлоне, среди которых три серебра и одна бронза, сообщает 24 Канал.
Кто из украинок торжествовал в парабиатлоне?
Одним из главных событий дня стал двойной успех украинок в женской биатлонной гонке. Представительницы Украины смогли подняться сразу на две ступеньки пьедестала, обеспечив команде важные медали.
Ирина Буй и Александра Кононова завоевали серебро и бронзу биатлонного спринта-персьюта в классе стоя на Паралимпиаде-2026.
Буй получила первую награду Игр-2026, Кононова – третью (золото и две бронзы).
Радь и Вовчинский принесли еще две награды
Еще одну медаль в командную копилку добавил Тарас Радь. Украинский парабиатлонист финишировал в призах в гонке среди спортсменов класса сидя и получил свою третью награду на Паралимпиаде-2026.
Также на пьедестал поднялся Григорий Вовчинский, который завоевал серебряную медаль в биатлонном спринте-персьюте класса стоя, проиграв лишь 0,2 секунды победителю – Цаю Цзяюню из Китая. Украинец потерял почти 10 секунд преимущества на последнем круге.
Украина на Паралимпиаде-2026
- Украина отправила на зимнюю Паралимпиаду 35 спортсменов, из которых десять – лидов.
- Для нашей страны это рекордное количество атлетов на зимних параиграх в истории. При этом наша сборная за все время выиграла 141 медаль в этих соревнованиях (38 "золотых", 51 "серебряная" и 52 "бронзовые" награды). По этому показателю Украина занимает 10-е место среди всех стран в истории зимних Паралимпийских игр.
- На Паралимпиаде-2026 Украина завоевала уже 14 медалей, из которых 3 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых.