Збірна України потужно виступила на зимовій Паралімпіаді-2026 13 березня. Наші спортсмени здобули одразу чотири медалі у біатлоні, серед яких три срібла та одна бронза, повідомляє 24 Канал.
Хто з українок тріумфував у парабіатлоні?
Однією з головних подій дня став подвійний успіх українок у жіночій біатлонній гонці. Представниці України змогли піднятися одразу на дві сходинки п’єдесталу, забезпечивши команді важливі медалі.
Ірина Буй та Олександра Кононова завоювали срібло та бронзу біатлонного спринту-персьюту в класі стоячи на Паралімпіаді-2026.
Буй здобула першу нагороду Ігор-2026, Кононова – третю (золото та дві бронзи).
Радь і Вовчинський принесли ще дві нагороди
Ще одну медаль до командної скарбнички додав Тарас Радь. Український парабіатлоніст фінішував у призах у гонці серед спортсменів класу сидячи та здобув свою третю нагороду на Паралімпіаді-2026.
Також на п’єдестал піднявся Григорій Вовчинський, який виборов срібну медаль у біатлонному спринті-персьюті класу стоячи, програвши лише 0,2 секунди переможцю – Цаю Цзяюню з Китаю. Українець втратив майже 10 секунд переваги на останньому колі.
Україна на Паралімпіаді-2026
- Україна відправила на зимову Паралімпіаду 35 спортсменів, з яких десять – лідів. Для нашої країни це рекордна кількість атлетів на зимових параіграх в історії.
- При цьому наша збірна за увесь час виграла аж 141 медаль у цих змаганнях (38 "золотих", 51 "срібна" та 52 "бронзові" нагороди). За цим показником Україна посідає 10 місце серед усіх країн в історії зимових Паралімпійських ігор.
- На Паралімпіаді-2026 Україна здобула вже 14 медалей, з яких 3 золоті, 5 срібних та 6 бронзових.