Збірна України потужно виступила на зимовій Паралімпіаді-2026 13 березня. Наші спортсмени здобули одразу чотири медалі у біатлоні, серед яких три срібла та одна бронза, повідомляє 24 Канал.

Хто з українок тріумфував у парабіатлоні?

Однією з головних подій дня став подвійний успіх українок у жіночій біатлонній гонці. Представниці України змогли піднятися одразу на дві сходинки п’єдесталу, забезпечивши команді важливі медалі.

Ірина Буй та Олександра Кононова завоювали срібло та бронзу біатлонного спринту-персьюту в класі стоячи на Паралімпіаді-2026.

Буй здобула першу нагороду Ігор-2026, Кононова – третю (золото та дві бронзи).

Радь і Вовчинський принесли ще дві нагороди

Ще одну медаль до командної скарбнички додав Тарас Радь. Український парабіатлоніст фінішував у призах у гонці серед спортсменів класу сидячи та здобув свою третю нагороду на Паралімпіаді-2026.

Також на п’єдестал піднявся Григорій Вовчинський, який виборов срібну медаль у біатлонному спринті-персьюті класу стоячи, програвши лише 0,2 секунди переможцю – Цаю Цзяюню з Китаю. Українець втратив майже 10 секунд переваги на останньому колі.

Україна на Паралімпіаді-2026