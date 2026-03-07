"Реклама российской войны": Гашек о допуске россиян на Паралимпийские Игры-2026
- Доминик Гашек раскритиковал решение допустить российских спортсменов к Паралимпиаде-2026, считая это рекламой российской войны против Украины.
- На открытии Паралимпийских Игр-2026 в Вероне украинская делегация бойкотировала церемонию из-за допуска российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.
Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек резко раскритиковал решение допустить российских спортсменов к Паралимпиаде-2026. Он заявил, что Украина имеет полное право требовать от организаторов соревнований и страны-хозяина многомиллиардную компенсацию.
По словам двукратного обладателя Кубка Стэнли, участие российских спортсменов в международном турнире фактически превращается в рекламу российской войны против Украины. Он отметил, что такие решения могут косвенно влиять на затягивание войны и увеличение количества жертв, пишет Гашек в соцсети X.
Что сказал Гашек о россиянах на Паралимпиаде?
Ответственность за участие России на Играх несут организаторы и страна-хозяйка Италия.
Экс-голкипер считает, что Украина должна требовать от них десятки миллиардов евро компенсации за последствия такого решения.
Участие российских спортсменов в Паралимпийских играх – это огромная реклама империалистической войны России. Из-за Паралимпиады война может длиться дольше, а количество погибших возрастет,
– написал Гашек.
Как прошло открытие Паралимпийских Игр-2026?
- В Вероне российскую делегацию встретили свистом, когда спортсмены вышли под национальным флагом – впервые с 2014 года не под нейтральным статусом, пишет RFI.
- Организаторы вынесли украинский флаг, несмотря на то, что Украина бойкотировала торжества и просила не использовать национальную символику во время открытия.
- Из-за допуска спортсменов из России и Беларуси под национальными флагами, Украина и около двадцати других стран бойкотировали церемонию открытия в знак протеста.