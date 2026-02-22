"Олимпийское движение продолжает двигаться на дно": Гераскевич о допуске России к Паралимпиаде-2026
- Владислав Гераскевич критикует допуск российских спортсменов на Паралимпиаду-2026, указывая на отсутствие проверки и возможное участие бывших военных.
- Международный паралимпийский комитет восстановил права России и Беларуси, что позволяет их спортсменам участвовать в Паралимпиаде с национальной символикой.
Владислав Гераскевич не отступает в попытках защитить принципы честного спорта. Следующая его цель - обеспечить недопуск россиян на Паралимпийские игры.
Российские спортсмены, которые допущены к соревнованиям на Паралимпиаду, не проходят никакой проверки или фильтрации. В будущем мы можем увидеть бывших военных, которые участвовали в войне против Украины и убивали украинцев, а теперь продолжают распространять российскую пропаганду на международной спортивной арене, об этом сообщил украинский скелетонист.
Что сказал Гераскевич относительно участия России на Паралимпиаде?
Глава российского НПК Ражков отмечал, что более 300 спортсменов – бывшие военные – присоединились к национальным сборным командам по паралимпийским видам спорта в России.
Спортивный принцип при этом не соблюден, ведь эти спортсмены получили квоты на Олимпийские игры без участия в соревнованиях в течение последних четырех лет и сразу поедут на паралимпийские игры.
В то же время спортсмены других стран должны были получать квоты путем реальной борьбы на соревнованиях.
Участие рядом с такими спортсменами фактически усиливает российскую пропаганду, которая наносит вред украинцам и способствует убийствам наших граждан.
Современные руководители МОК и МПК отступают от традиций и основных ценностей организаций.
Если направление продолжится в этом движении, то мы можем увидеть вскоре конец олимпийского движения к которому мы привыкли. И это может привести к появлению новых организаций, которые действительно начнут ценить олимпийские ценности,
– сказал Гераскевич.
Что ранее говорил Гераскевич о допуске россиян на Паралимпиаду?
Международный паралимпийский комитет в сентябре 2025 года полностью восстановил права России и Беларуси, позволив их спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2026 года под национальным флагом и с использованием государственной символики. Ранее их страны имели частичное приостановление участия из-за агрессии в Украине, об этом сообщили на официальном сайте МПК.
Украинский скелетонист, резко раскритиковал решение допускать россиян на Паралимпиаду. Он подчеркнул, что среди спортсменов могут быть бывшие военнослужащие, которые принимали участие в войне против Украины, и назвал распространение российской символики в спорте угрозой для человеческих жизней и формой пропаганды.