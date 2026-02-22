"Олимпийское движение продолжает двигаться на дно": Гераскевич о допуске России к Паралимпиаде-2026

Владислав Гераскевич не отступает в попытках защитить принципы честного спорта. Следующая его цель - обеспечить недопуск россиян на Паралимпийские игры.

Российские спортсмены, которые допущены к соревнованиям на Паралимпиаду, не проходят никакой проверки или фильтрации. В будущем мы можем увидеть бывших военных, которые участвовали в войне против Украины и убивали украинцев, а теперь продолжают распространять российскую пропаганду на международной спортивной арене, об этом сообщил украинский скелетонист.

Что сказал Гераскевич относительно участия России на Паралимпиаде?

Глава российского НПК Ражков отмечал, что более 300 спортсменов – бывшие военные – присоединились к национальным сборным командам по паралимпийским видам спорта в России.

Спортивный принцип при этом не соблюден, ведь эти спортсмены получили квоты на Олимпийские игры без участия в соревнованиях в течение последних четырех лет и сразу поедут на паралимпийские игры.

В то же время спортсмены других стран должны были получать квоты путем реальной борьбы на соревнованиях.

Участие рядом с такими спортсменами фактически усиливает российскую пропаганду, которая наносит вред украинцам и способствует убийствам наших граждан.

Современные руководители МОК и МПК отступают от традиций и основных ценностей организаций.

Если направление продолжится в этом движении, то мы можем увидеть вскоре конец олимпийского движения к которому мы привыкли. И это может привести к появлению новых организаций, которые действительно начнут ценить олимпийские ценности,

– сказал Гераскевич.

Что ранее говорил Гераскевич о допуске россиян на Паралимпиаду?