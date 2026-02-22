Укр Рус
Sport News 24 Олимпийские игры "Олимпийское движение продолжает двигаться на дно": Гераскевич о допуске России к Паралимпиаде-2026
22 февраля, 14:43
3

"Олимпийское движение продолжает двигаться на дно": Гераскевич о допуске России к Паралимпиаде-2026

Александра Власова
Основные тезисы
  • Владислав Гераскевич критикует допуск российских спортсменов на Паралимпиаду-2026, указывая на отсутствие проверки и возможное участие бывших военных.
  • Международный паралимпийский комитет восстановил права России и Беларуси, что позволяет их спортсменам участвовать в Паралимпиаде с национальной символикой.

Владислав Гераскевич не отступает в попытках защитить принципы честного спорта. Следующая его цель - обеспечить недопуск россиян на Паралимпийские игры.

Российские спортсмены, которые допущены к соревнованиям на Паралимпиаду, не проходят никакой проверки или фильтрации. В будущем мы можем увидеть бывших военных, которые участвовали в войне против Украины и убивали украинцев, а теперь продолжают распространять российскую пропаганду на международной спортивной арене, об этом сообщил украинский скелетонист.

Смотрите также Россия и Беларусь срывают Паралимпиаду-2026 – Украина и другие государства массово объявляют бойкот

Что сказал Гераскевич относительно участия России на Паралимпиаде?

Глава российского НПК Ражков отмечал, что более 300 спортсменов – бывшие военные – присоединились к национальным сборным командам по паралимпийским видам спорта в России.

Спортивный принцип при этом не соблюден, ведь эти спортсмены получили квоты на Олимпийские игры без участия в соревнованиях в течение последних четырех лет и сразу поедут на паралимпийские игры.

В то же время спортсмены других стран должны были получать квоты путем реальной борьбы на соревнованиях.

Участие рядом с такими спортсменами фактически усиливает российскую пропаганду, которая наносит вред украинцам и способствует убийствам наших граждан.

Современные руководители МОК и МПК отступают от традиций и основных ценностей организаций.

Если направление продолжится в этом движении, то мы можем увидеть вскоре конец олимпийского движения к которому мы привыкли. И это может привести к появлению новых организаций, которые действительно начнут ценить олимпийские ценности,
– сказал Гераскевич.

Что ранее говорил Гераскевич о допуске россиян на Паралимпиаду?

  • Международный паралимпийский комитет в сентябре 2025 года полностью восстановил права России и Беларуси, позволив их спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2026 года под национальным флагом и с использованием государственной символики. Ранее их страны имели частичное приостановление участия из-за агрессии в Украине, об этом сообщили на официальном сайте МПК.

  • Украинский скелетонист, резко раскритиковал решение допускать россиян на Паралимпиаду. Он подчеркнул, что среди спортсменов могут быть бывшие военнослужащие, которые принимали участие в войне против Украины, и назвал распространение российской символики в спорте угрозой для человеческих жизней и формой пропаганды.