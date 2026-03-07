Абоди выразил поддержку Украине и раскритиковал решение допустить к соревнованиям представителей страны-агрессора. Об этом он сообщил в соцсети Х.
Смотрите также Россиян освистали на открытии Паралимпиады-2026
Что сказал Андреа Абоди о допуске россиян на Паралимпиаду?
Радость в глазах нескольких спортсменов, которые прошли парад, была трогательной, однако мысли организаторов оставались сосредоточенными на тех, кто не смог присутствовать.
Абоди заявил, что они будут горячо поддерживать свою сборную Италии и стоять рядом со всеми спортсменами из разных стран, но не с теми двумя флагами и двумя гимнами, которые снова допустил Международный паралимпийский комитет.
(МПК – ред. 24 канал) унизил ценность Олимпийского перемирия, выразив неуважение к захваченной и опустошенной нации, Украины, и ее страждущему народу,
– написал министр спорта Италии.
Как прошла церемония открытия Паралимпиады-2026?
- На зимних Паралимпийских играх-2026 организаторы вынесли украинский флаг во время церемонии открытия, несмотря на решение украинской делегации бойкотировать торжества из-за участия России и Беларуси с государственной символикой. Бойкот поддержали еще 16 стран и Евросоюз.
- Российских спортсменов, впервые с 2014 года, встретили свистом с трибун, пишет RFI.
- Официальный транслятор в Украине, "Суспільне Спорт", не показывал церемонию открытия.