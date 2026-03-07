Абоді висловив підтримку Україні та розкритикував рішення допустити до змагань представників країни-агресора. Про це він повідомив у соцмережі Х.

Що сказав Андреа Абоді про допуск росіян на Паралімпіаду?

Радість в очах кількох спортсменів, які пройшли парад, була зворушливою, проте думки організаторів залишалися зосередженими на тих, хто не зміг бути присутнім.

Абоді заявив, що вони будуть палко підтримувати свою збірну Італії та стояти поруч з усіма спортсменами з різних країн, але не з тими двома прапорами і двома гімнами, які знову допустив Міжнародний паралімпійський комітет.

(МПК – ред. 24 канал) принизив цінність Олімпійського перемир'я, висловивши неповагу до захопленої та спустошеної нації, України, та її стражденного народу,

– написав міністр спорту Італії.

Як пройшла церемонія відкриття Паралімпіади-2026?