"Неуважение к Украине": министр спорта Италии осудил участие россиян и белорусов на Паралимпиаде

Несмотря на открытие Паралимпийских Игр-2026 и первый завершенный соревновательный день, участие России и Беларуси остается спорной темой. Свое мнение по этому поводу озвучил министр спорта Италии Андреа Абоди.

Абоди выразил поддержку Украине и раскритиковал решение допустить к соревнованиям представителей страны-агрессора. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Что сказал Андреа Абоди о допуске россиян на Паралимпиаду?

Радость в глазах нескольких спортсменов, которые прошли парад, была трогательной, однако мысли организаторов оставались сосредоточенными на тех, кто не смог присутствовать.

Абоди заявил, что они будут горячо поддерживать свою сборную Италии и стоять рядом со всеми спортсменами из разных стран, но не с теми двумя флагами и двумя гимнами, которые снова допустил Международный паралимпийский комитет.

(МПК – ред. 24 канал) унизил ценность Олимпийского перемирия, выразив неуважение к захваченной и опустошенной нации, Украины, и ее страждущему народу,

– написал министр спорта Италии.

Как прошла церемония открытия Паралимпиады-2026?