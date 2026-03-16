Чиновник обвинил Паралимпийский комитет Украины в попытке "сместить фокус со спорта на политику" в интервью Associated Press.

Смотрите также Украина завершила выступления на Паралимпийских играх – 2026: все медали и итоговое место

Что сказал президент МПК об Украине?

Парсонс выразил разочарование тем, что украинская сборная прямо заявила о заангажированности организаторов Паралимпиады-2026 в пользу россиян и возмутительных случаях запрета использования украинцами своих национальных символов.

Президент МПК цинично добавил, что он "очень сильно сочувствует" ситуации в Украине и "может лишь представить весь ужас". Но при этом подконтрольная ему организация якобы "должна следить за тем, чтобы не нарушались правила, даже сборной Украины".

Парсонс похвалил "другие национальные комитеты", которые не дали "отвлечь себя от спорта". Чиновник считает, что "спорт победил".

Он также объяснил возвращение россиян и белорусов на Паралимпийские игры под собственными флагами и собственными гимнами "интересами паралимпийского движения".

Как организаторы Паралимпиады дискриминировали украинцев?