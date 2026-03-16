Чиновник звинуватив Паралімпійський комітет України у спробі "змістити фокус зі спорту на політику" в інтерв'ю Associated Press.
Дивіться також Україна завершила виступи на Паралімпійських іграх – 2026: усі медалі та підсумкове місце
Що сказав президент МПК про Україну?
Парсонс висловив розчарування тим, що українська збірна прямо заявила про заангажованість організаторів Паралімпіади-2026 на користь росіян і обурливі випадки заборони використання українцями своїх національних символів.
Президент МПК цинічно додав, що він "дуже сильно співчуває" ситуації в Україні і "може лише уявити весь жах". Але при цьому підконтрольна йому організація нібито "має стежити за тим, щоб не порушувалися правила, навіть збірною України".
Парсонс похвалив "інші національні комітети", які не дали "відволікти себе від спорту". Посадовець вважає, що "спорт переміг".
Він також пояснив повернення росіян та білорусів на Паралімпійські ігри під власними прапорами та власними гімнами "інтересами паралімпійського руху".
Як організатори Паралімпіади дискримінували українців?
- Національний паралімпійський комітет України ще за кілька днів до завершення змагань оприлюднив заяву, у якій вказав на кричущі випадки несправедливого ставлення до української команди в Мілані і Кортіні.
- Зокрема йшлося про заборону збірній проводити щодня нараду в паралімпійському селищі щодо підсумків дня та планів на наступний день. Організатори ніяк не пояснили, які правила порушувала команда такими зустрічами.
- Також українців обурила заборона вивісити у місці перебування паратлетів прапор з національними символами, який демонстрували на багатьох попередніх Паралімпіадах. Це була не єдина спроба незаконно сховати українські кольори: родину спортсмена з Тернополя Тараса Радя не пустили з прапорами на стадіон вболівати за рідну людину.
- Під час нагородження Олександри Кононової представник МПК грубо вимагав від спортсменки прибрати сережки з написом Stop War.