Президент Международного паралимпийского комитета цинично набросился на Украину из-за "политики"
- Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс обвинил Паралимпийский комитет Украины в смещении фокуса со спорта на политику, выразив разочарование жалобами украинцев на дискриминацию.
- Украинская сборная заявила о заангажированности организаторов Паралимпиады-2026 в пользу россиян, что включало запрет использования национальных символов и притеснения, например требование убрать серьги с надписью Stop War во время награждения.
Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс после завершения Зимних Игр в Милане и Кортине выразил разочарование украинцами. Чиновнику досадили жалобы нашей команды на дискриминацию и притеснения.
Чиновник обвинил Паралимпийский комитет Украины в попытке "сместить фокус со спорта на политику" в интервью Associated Press.
Что сказал президент МПК об Украине?
Парсонс выразил разочарование тем, что украинская сборная прямо заявила о заангажированности организаторов Паралимпиады-2026 в пользу россиян и возмутительных случаях запрета использования украинцами своих национальных символов.
Президент МПК цинично добавил, что он "очень сильно сочувствует" ситуации в Украине и "может лишь представить весь ужас". Но при этом подконтрольная ему организация якобы "должна следить за тем, чтобы не нарушались правила, даже сборной Украины".
Парсонс похвалил "другие национальные комитеты", которые не дали "отвлечь себя от спорта". Чиновник считает, что "спорт победил".
Он также объяснил возвращение россиян и белорусов на Паралимпийские игры под собственными флагами и собственными гимнами "интересами паралимпийского движения".
Как организаторы Паралимпиады дискриминировали украинцев?
- Национальный паралимпийский комитет Украины еще за несколько дней до завершения соревнований обнародовал заявление, в котором указал на вопиющие случаи несправедливого отношения к украинской команде в Милане и Кортине.
- В частности речь шла о запрете сборной проводить ежедневно совещание в паралимпийском поселке по итогам дня и планов на следующий день. Организаторы никак не объяснили, какие правила нарушала команда такими встречами.
- Также украинцев возмутил запрет вывесить в месте пребывания паратлетов флаг с национальными символами, который демонстрировали на многих предыдущих Паралимпиадах. Это была не единственная попытка незаконно спрятать украинские цвета: семью спортсмена из Тернополя Тараса Радя не пустили с флагами на стадион болеть за родного человека.
- Во время награждения Александры Кононовой представитель МПК грубо требовал от спортсменки убрать серьги с надписью Stop War.