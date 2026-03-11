Запрет украинских цветов на Паралимпиаде-2026: Киев резко ответил МПК

Украина резко отреагировала на действия Международного паралимпийского комитета на Паралимпиаде-2026. В Киеве заявили о дискриминации и попытке запретить украинскую символику и желто-голубые цвета.

Украинские власти выступили с совместным заявлением из-за скандальной ситуации на зимних Паралимпийских играх 2026 года. В Киеве обвинили Международный паралимпийский комитет в пренебрежительном отношении к Украине, сообщает 24 Канал.

Как отреагировали в Украине?

Министр иностранных дел Андрей Сибига и министр молодежи и спорта Матвей Бедный выступили с совместным заявлением в инстаграме относительно ситуации вокруг украинской сборной на зимних Паралимпийских играх-2026.

В заявлении отмечается, что Международный паралимпийский комитет продемонстрировал дискриминационное и недопустимое отношение к украинским спортсменам и болельщикам.

По словам украинской стороны, комитет не только допустил использование российских и белорусских флагов, но и пытается ограничить украинскую символику.

В Киеве назвали решение МПК аморальным

В совместном заявлении украинские чиновники решительно осудили действия комитета и отметили, что они противоречат базовым принципам спорта.

Мы решительно осуждаем полное пренебрежение МПК к нашей стране и спортсменам. Решение Комитета открыто встать на сторону России в ее геноцидной войне против Украины является аморальным и противоречит всем принципам олимпизма и нормам человечности. Будущие поколения назовут эти решения так, как они этого заслуживают: позор,

– подытожили авторы заявления.

Другие скандалы на Паралимпиаде-2026