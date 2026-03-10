Спортсмена получила высшую награду среди атлеток с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Медальный зачет зимних Паралимпийских игр-2026
Как прошли соревнования женского спринта?
36-летняя Мастерс финишировала на 3 секунды быстрее кореянки Юнджи Ким, тогда как бронзовую медаль завоевала китаянка Шиюй Ван.
Результаты соревнований:
- Оксана Мастерс (США) – 3:07,1
- Юнджи Ким (Южная Корея) – +3,0
- Шиюй Ван (Китай) – +10,8
Для американки это вторая золотая медаль на Паралимпиаде-2026 и уже седьмая в карьере на зимних Паралимпиадах.
Что известно об Оксане Мастерс?
- Оксана родилась в 1989 году в Хмельницком с серьезными физическими недостатками, частично вызванными последствиями Чернобыльской катастрофы. Уже в раннем возрасте ей пришлось пережить тяжелые условия в детских домах, в частности насилие, а также потерю близких друзей в тяжелых обстоятельствах.
- В 7 лет ее удочерила американка Гей Мастерс. По данным BBC, после переезда в США Оксане провели многочисленные операции, в результате которых она потеряла обе ноги, но сумела найти себя в спорте.