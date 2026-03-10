Спортсмена получила высшую награду среди атлеток с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает 24 Канал.

Как прошли соревнования женского спринта?

36-летняя Мастерс финишировала на 3 секунды быстрее кореянки Юнджи Ким, тогда как бронзовую медаль завоевала китаянка Шиюй Ван.

Результаты соревнований:

Оксана Мастерс (США) – 3:07,1

Юнджи Ким (Южная Корея) – +3,0

Шиюй Ван (Китай) – +10,8

Для американки это вторая золотая медаль на Паралимпиаде-2026 и уже седьмая в карьере на зимних Паралимпиадах.

Что известно об Оксане Мастерс?