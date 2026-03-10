Спортсмена здобула найвищу нагороду серед атлеток з ураженням опорно-рухового апарату. Про це повідомляє 24 Канал.
Як пройшли змагання жіночого спринту?
36-річна Мастерс фінішувала на 3 секунди швидше за кореянку Юнджі Кім, тоді як бронзову медаль виборола китаянка Шиюй Ван.
Результати змагань:
- Оксана Мастерс (США) – 3:07,1
- Юнджі Кім (Південна Корея) – +3,0
- Шиюй Ван (Китай) – +10,8
Для американки це друга золота медаль на Паралімпіаді-2026 і вже сьома в кар'єрі на зимових Паралімпіадах.
Що відомо про Оксану Мастерс?
- Оксана народилась 1989 року в Хмельницькому з серйозними фізичними вадами, частково спричиненими наслідками Чорнобильської катастрофи. Уже в ранньому віці їй довелось пережити тяжкі умови в дитячих будинках, зокрема насильство, а також втрату близьких друзів у тяжких обставинах.
- У 7 років її удочерила американка Гей Мастерс. За данними BBC, після переїзду до США Оксані провели численні операції, у результаті яких вона втратила обидві ноги, але зуміла знайти себе у спорті.