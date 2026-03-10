Спортсмена здобула найвищу нагороду серед атлеток з ураженням опорно-рухового апарату. Про це повідомляє 24 Канал.

Як пройшли змагання жіночого спринту?

36-річна Мастерс фінішувала на 3 секунди швидше за кореянку Юнджі Кім, тоді як бронзову медаль виборола китаянка Шиюй Ван.

Результати змагань:

Оксана Мастерс (США) – 3:07,1

Юнджі Кім (Південна Корея) – +3,0

Шиюй Ван (Китай) – +10,8

Для американки це друга золота медаль на Паралімпіаді-2026 і вже сьома в кар'єрі на зимових Паралімпіадах.

Що відомо про Оксану Мастерс?