"Танцуют под дудку Украины": у Путина обиделись из-за бойкота Паралимпиады
- Четырнадцать стран объявили бойкот открытию Паралимпийских игр 2026 года в Милане из-за участия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.
- Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал этот бойкот "политическим шоу в пользу Украины".
В пятницу, 6 февраля, состоится торжественное открытие Паралимпийских игр 2026, которое большинство стран планирует бойкотировать. Это решение вызвало возмущение у российских чиновников.
Министр спорта России Михаил Дегтярев возмутился из-за массового бойкота открытия Паралимпиады, где допущены российские спортсмены с флагом и гимном. Он назвал это "политическим шоу в пользу Украины", заявив российскому СМИ.
Как прокомментировали в России бойкот церемонии Паралимпиады?
Решение 14 стран бойкотировать открытие Игр в Милане якобы носит формальный характер.
Кто-то говорит, что чиновники из той или иной страны не приедут на открытие, кто-то говорит, что они будут задействованы в других городах Италии, готовятся к соревнованиям. Третьи по графику еще не прибудут в Италию. Из всего этого делается какое-то шоу. Получается, что некоторые европейские страны просто танцуют под дудку Украины,
– сказал Дегтярев.
Что известно о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026?
Бойкот церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в Италии объявили несколько стран из-за решения Международного паралимпийского комитета разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать под национальными флагами и с гимнами.
Такое решение поддержали по меньшей мере 14 стран и организаций: Канада, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Украина, Австрия, Румыния, Великобритания, а также Европейский Союз.
Часть стран и телеорганизаций также реагирует ограничением трансляций или бойкотом показа выступлений российских и белорусских паралимпийцев.
- Суспільне мовлення решило, что Суспільне Спорт не будет транслировать церемонию открытия Паралимпийских игр.