Больше, чем в США: сколько платят в Украине паралимпийским призерам

Украина успешно выступила на Зимних Паралимпийских играх-2026 в Милане и Кортине, завоевав 19 медалей. За каждую из них спортсменам назначены выплаты от государства, которые в нашей стране почти рекордные.

Паратлеты получают за медали такую же сумму, которая была обещана украинским олимпийцам. Большинство государств оценивают успехи своих представителей ощутимо скромнее, пишет "Чемпион".

Смотрите также Украина завершила выступления на Паралимпийских играх – 2026: все медали и итоговое место

Какие суммы призовых получат украинские паралимпийские призеры?

Как и в случае с Олимпийскими играми, призеры Паралимпиады получат 125 тысяч долларов за золото, 80 тысяч за серебро и 55 тысяч за бронзовую награду. Выплаты должны осуществляться в гривне по курсу на день перевода.

Фактически только в четырех странах призовые выше: Гонконге, Малайзии, Израиле и Сингапуре. Но их паралимпийцы не получили ни одной награды, поэтому среди представленных в медальном зачете наций именно Украина наиболее щедрая по выплатам.

Гораздо меньше денег получают за медали представители более состоятельных государств: например, во Франции за золото платят 89 тысяч долларов, в США только 38 тысяч, в Германии – 22 тысячи. Канада и Австралия совсем не балуют своих паратлетов – 13-15 тысяч долларов за награду высшей пробы.

Однако возникает вопрос своевременности выплат: участники Дефлимпиады-2025, которые тоже имеют идентичные призовые с олимпийцами и паралимпийцами, говорили СМИ, что до сих пор не получили свои деньги. Их обещают только до конца года.

Какое место Украина заняла в итоговом медальном зачете Паралимпиады?

Согласно информации на официальном сайте Паралимпиады, Украина с 19 медалями стала седьмой.

Больше всего медалей получила Александра Кононова – 5: золото, серебро и 3 бронзы.