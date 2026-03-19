Шабаш в Кремле: чемпион Паралимпиады посвятил "золото" Путину, а тот стал перед ним на колено

В России устроили показательную церемонию в честь победителей зимних Паралимпийских игр-2026. Мероприятие сопровождалось громкими политическими заявлениями и демонстративными жестами со стороны руководства страны.

Во время церемонии награждения российских паралимпийцев Владимир Путин стал на колено перед чемпионом Иваном Голубковым. Спортсмен публично посвятил свою медаль президенту России, сообщает ria.ru.

Что произошло в Кремле?

Голубков, который выиграл золотую медаль в лыжных гонках на 10 километров в классе сидя, поблагодарил российские власти за поддержку и заявил, что посвящает свою победу не только стране, но и лично президенту.

Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку. Когда я выиграл эту медаль, я посвятил ее вам и всей нашей великой стране,

– сказал спортсмен во время церемонии.

Чемпионов Паралимпиады Путин отметил государственными наградами и орденами Дружбы.

В Кремле похвастались возвращением российского флага

Во время мероприятия Путин также заявил, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования под национальным флагом и гимном якобы стало доказательством "восстановления справедливости" в мировом спорте.

Российские власти активно используют выступления паралимпийцев в пропагандистских целях, подчеркивая их победы как символ "международного признания" России, несмотря на войну против Украины и многолетние санкции в спорте. Возвращение флага и гимна на Паралимпиаде-2026 стало одним из ключевых элементов этой информационной кампании.

