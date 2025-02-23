Паркер прокомментировал победу над "грозным" Баколе, сравнив его с танцором

Джозеф Паркер дрался с Мартином Баколе в главном поединке вечера бокса в ночь с 22 на 23 в Эр-Рияде. Новозеландский боксер защищал титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Мартин Баколе заменил Даниэля Дюбуа, который заболел перед бою с Паркером. Несмотря на громкие заявления конголезский супертяжеловес с треском провалился. Поединок завершился досрочной победой Джозефа во втором раунде.

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Комментарий Паркера после боя с Баколе

Новозеландский боксер поблагодарил Бога за победу, а также организаторов поединка, в частности Турки Аль аш-Шейха. Также Паркер выразил благодарность Мартину Баколе за то, что он смог приехать и дать бой.

Джозеф Паркер рассказал, благодаря чему он одолел Мартина Баколе, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing on TNT Sports.

Я сильный, здоровый, в прекрасной форме, и за это спасибо двум людям, я упорно работал. Мы с тренером обсуждали тактику, он все для меня разложил по полочкам. Мне нужно было сохранять терпение,

– сказал Паркер.

Новозеландец также рассказал о планах относительно следующих боев. Джозеф Паркер назвал боксера, с которым хочет встретиться в ринге.

А теперь я хочу сказать: кто следующий? Как я могу получить бой за титул? Как я могу стать чемпионом мира снова? Если Усику нужен партнер для танцев, я попрошу дядю Фрэнка организовать этот поединок. Но я хочу драться за титул, моя цель стать чемпионом мира снова,

– высказался Паркер.

Интересно. Победа над Мартином Баколе стала третьей подряд для Джозефа Паркера над звездными боксерами. До этого новозеландский боксер победил Чжана Чжилея и Деонтея Уайлдера.

Напомним, что Джозеф Паркер после победы над Мартином Баколе стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Новозеландец может подраться с украинским чемпионом за титул WBO.