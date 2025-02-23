Паркер нокаутировал Баколе: реакция Усика и Джошуа на фиаско африканского супертяжеловеса

За битвой в Эр-Рияде между Джозефом Паркером и Мартином Баколе наблюдало много звезд мирового бокса. Одним из самых внимательных зрителей в зале был Александр Усик.

22 февраля в Эр-Рияде состоялся бой между Джозефом Паркером и Мартином Баколе. Временный чемпион мира по версии WBO брутально нокаутировал дерзкого соперника во втором раунде и одержал досрочную победу, пишет 24 Канал.

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Усик и Джошуа шокированы нокаутом от Паркера

За поединком потенциальных соперников внимательно наблюдали Александр Усик и Энтони Джошуа, которые сидели рядом. Поражение конголезского гиганта стало полной неожиданностью для боксеров.

Красноречивая реакция Усика и Джошуа попала в телетрансляцию. Украинец и британец были шокированы быстрым фиаско Баколе.

Видео реакции Усика и Джошуа на нокаут

Отметим, что новозеландец Джозеф Паркер стал одним из претендентов на бой с Александром Усиком. Впрочем, украинский чемпион все же надеется на встречу с Даниэлем Дюбуа – обладателем титула IBF, который пропустил битву в Эр-Рияде из-за болезни.