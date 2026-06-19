Уверенный старт сборной Норвегии на ЧМ-2026 вызвал появление вирусного национального тренда, к которому присоединились даже политики. После победы над сборной Ирака со счётом 4:1, в которой дубль оформил Эрлинг Холанд, норвежские болельщики устроили на трибунах уникальный перформанс, о чём расскажет 24 Канал.

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Кто повторил тренд норвежских болельщиков?

Тысячи фанатов садились один за другим и синхронно имитировали греблю на воображаемой лодке, громко скандируя: "Рю! Рю! Рю!". Ритуал, который в соцсетях окрестили "греблей викингов", мгновенно стал хитом интернета.

Флешмоб неожиданно вышел за пределы стадионов и добрался до кулуаров власти. Депутаты Стортинга, парламента Норвегии, повторили празднование прямо во время официального заседания.

На обнародованных кадрах видно, как парламентарии на своих рабочих местах синхронно копируют движения гребцов в поддержку национальной команды.

Как сборная Норвегии начала свой путь на ЧМ-2026?