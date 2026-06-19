Упевнений старт збірної Норвегії на ЧС-2026 спричинив появу вірусного національного тренду, до якого долучилися навіть політики. Після перемоги над збірною Іраку з рахунком 4:1, у якій дубль оформив Ерлінг Голанд, норвезькі вболівальники організували на трибунах унікальний перформанс, про що розповість 24 Канал.

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Хто повторив тренд норвезьких вболівальників?

Тисячі фанатів сідали один за одним і синхронно імітували веслування на уявному човні, голосно скандуючи: "Рю! Рю! Рю!". Ритуал, який у соцмережах охрестили "веслуванням вікінгів", миттєво став хітом інтернету.

Флешмоб неочікувано вийшов за межі стадіонів і дістався до кулуарів влади. Депутати Стортинга, парламенту Норвегії, повторили святкування прямо під час офіційного засідання.

На оприлюднених кадрах видно, як парламентарі на своїх робочих місцях синхронно копіюють рухи веслярів на підтримку національної команди.

Як збірна Норвегії розпочала свій шлях на ЧС-2026?