Упевнений старт збірної Норвегії на ЧС-2026 спричинив появу вірусного національного тренду, до якого долучилися навіть політики. Після перемоги над збірною Іраку з рахунком 4:1, у якій дубль оформив Ерлінг Голанд, норвезькі вболівальники організували на трибунах унікальний перформанс, про що розповість 24 Канал.
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Хто повторив тренд норвезьких вболівальників?
Тисячі фанатів сідали один за одним і синхронно імітували веслування на уявному човні, голосно скандуючи: "Рю! Рю! Рю!". Ритуал, який у соцмережах охрестили "веслуванням вікінгів", миттєво став хітом інтернету.
Флешмоб неочікувано вийшов за межі стадіонів і дістався до кулуарів влади. Депутати Стортинга, парламенту Норвегії, повторили святкування прямо під час офіційного засідання.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
На оприлюднених кадрах видно, як парламентарі на своїх робочих місцях синхронно копіюють рухи веслярів на підтримку національної команди.
Як збірна Норвегії розпочала свій шлях на ЧС-2026?
- Збірна Норвегії розпочала свій шлях на ЧС-2026 впевненою перемогою над Іраком з рахунком 4:1. Для норвежців цей матч став знаковим, їхнє повернення на Мундіаль відбулося вперше з 1998 року.
Головна зірка команди, нападник Ерлінг Голанд, дебютував на чемпіонаті світу дуже яскраво: спочатку він відкрив рахунок на 29-й хвилині після асисту Давіда Вольфе, а наприкінці першого тайму (на 43-й хвилині) скористався помилкою воротаря суперників і оформив дубль.
Наступну гру підопічні Столе Сольбаккена проведуть 23 червня проти Сенегалу. Завдяки цій перемозі норвежці очолили таблицю групи I, випередивши Францію за різницею забитих м'ячів.