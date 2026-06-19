Вирусный футбольный флешмоб Норвегии повторили в неожиданном месте
Футбольные матчи – это не только потенциально яркая игра, но и разнообразные фанатские перформансы, которые зачастую и делают их незабываемыми, привлекая даже нейтральных зрителей. Особенно это заметно во время чемпионатов мира, когда встречаются сборные разных стран со своими традициями и историей.
Уверенный старт сборной Норвегии на ЧМ-2026 вызвал появление вирусного национального тренда, к которому присоединились даже политики. После победы над сборной Ирака со счётом 4:1, в которой дубль оформил Эрлинг Холанд, норвежские болельщики устроили на трибунах уникальный перформанс, о чём расскажет 24 Канал.
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Кто повторил тренд норвежских болельщиков?
Тысячи фанатов садились один за другим и синхронно имитировали греблю на воображаемой лодке, громко скандируя: "Рю! Рю! Рю!". Ритуал, который в соцсетях окрестили "греблей викингов", мгновенно стал хитом интернета.
Флешмоб неожиданно вышел за пределы стадионов и добрался до кулуаров власти. Депутаты Стортинга, парламента Норвегии, повторили празднование прямо во время официального заседания.
На обнародованных кадрах видно, как парламентарии на своих рабочих местах синхронно копируют движения гребцов в поддержку национальной команды.
Как сборная Норвегии начала свой путь на ЧМ-2026?
- Сборная Норвегии начала свой путь на ЧМ-2026 уверенной победой над Ираком со счётом 4:1. Для норвежцев этот матч стал знаковым: их возвращение на Мундиаль состоялось впервые с 1998 года.
Главная звезда команды, нападающий Эрлинг Холанд, дебютировал на чемпионате мира очень ярко: сначала он открыл счёт на 29-й минуте после передачи Давида Вольфа, а в конце первого тайма (на 43-й минуте) воспользовался ошибкой вратаря соперников и оформил дубль.
Следующий матч подопечные Столе Сольбаккена проведут 23 июня против Сенегала. Благодаря этой победе норвежцы возглавили таблицу группы I, опередив Францию по разнице забитых мячей.