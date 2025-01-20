Безумная активность от "львов": Карпаты закрывают сделку аргентинского легионера
Львовские Карпаты являются одним из самых активных украинских клубов на трансферном рынке. "Львы" уже пополнились пятью новыми игроками.
Львовский клуб подписал пять украинских футболистов. Речь идет о Тимуре Стецькове из Кривбасса и целой группе из Руха – Алексея Сыча, Игоря Краснопира, Илью Квасницу и Олега Федора. О трансферах четырех последних "львы" сообщили 20 января.
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Карпаты могут пополниться легионером
Также по информации "ТаТоТаке", Карпаты близки к закрытию сделки аргентинского опорника Патрисио Танды. Слухи об интересе к 22-летнему легионеру от "зелено-белых" были и раньше, сообщает 24 Канал.
Источник рассказал, что аргентинский футболист уже прошел медосмотр в Турции, где львовяне готовятся к возобновлению сезона УПЛ-2024/2025. Вероятно, идет речь об аренде Танды до конца 2025-го года с опцией выкупа игрока у аргентинского Расинга, с которым у него контракт до 31 декабря этого года.
Справка. На портале Transfermarkt стоимость Патрисио Танды составляет 75 тысяч евро.
Напомним, что в Карпатах уже играют шесть легионеров – Брининьо, Стенио, Игорь Невес, Жан Педросо (все – Бразилия), Пабло Альварес (Испания) и Владислав Бабогло (Молдова).
Что известно о потенциальном новичке Карпат
- 22-летний игрок опорной зоны. Пока Танда не выступал за пределами родной страны.
- Игрок аргентинского Расинга (5 игр). До конца 2024-го года играл в аренде в Унион де Санта-Фе (28 матчей).
- В сезоне-2023/2024 Танда провел 22 поединка, в которых не отметился результативными действиями.