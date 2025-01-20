Львовский клуб подписал пять украинских футболистов. Речь идет о Тимуре Стецькове из Кривбасса и целой группе из Руха – Алексея Сыча, Игоря Краснопира, Илью Квасницу и Олега Федора. О трансферах четырех последних "львы" сообщили 20 января.

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Карпаты могут пополниться легионером

Также по информации "ТаТоТаке", Карпаты близки к закрытию сделки аргентинского опорника Патрисио Танды. Слухи об интересе к 22-летнему легионеру от "зелено-белых" были и раньше, сообщает 24 Канал.

Источник рассказал, что аргентинский футболист уже прошел медосмотр в Турции, где львовяне готовятся к возобновлению сезона УПЛ-2024/2025. Вероятно, идет речь об аренде Танды до конца 2025-го года с опцией выкупа игрока у аргентинского Расинга, с которым у него контракт до 31 декабря этого года.

Справка. На портале Transfermarkt стоимость Патрисио Танды составляет 75 тысяч евро.

Напомним, что в Карпатах уже играют шесть легионеров – Брининьо, Стенио, Игорь Невес, Жан Педросо (все – Бразилия), Пабло Альварес (Испания) и Владислав Бабогло (Молдова).

Что известно о потенциальном новичке Карпат