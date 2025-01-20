Львівський клуб підписав п'ять українських футболістів. Мова йде про Тимура Стецькова із Кривбаса та цілої групи із Руха – Олексія Сича, Ігоря Краснопіра, Іллю Квасницю та Олега Федора. Про трансфери чотирьох останніх "леви" повідомили 20 січня.

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Карпати можуть поповнитись легіонером

Також за інформацією "ТаТоТаке", Карпати близькі до закриття угоди аргентинського опорника Патрісіо Танди. Чутки про інтерес до 22-річного легіонера від "зелено-білих" були й раніше, повідомляє 24 Канал.

Джерело розповіло, що аргентинський футболіст вже пройшов медогляд у Туреччині, де львів'яни готуються до відновлення сезону УПЛ-2024/2025. Ймовірно, йде мова про оренду Танди до кінця 2025-го року із опцією викупу гравця в аргентинського Расінга, з яким у нього контракт до 31 грудня цього року.

Довідка. На порталі Transfermarkt вартість Патрісіо Танди складає 75 тисяч євро.

Нагадаємо, що у Карпатах вже грають шість легіонерів – Брініньйо, Стеніо, Ігор Невес, Жан Педросо (усі – Бразилія), Пабло Альварес (Іспанія) та Владислав Бабогло (Молдова).

Що відомо про потенційного новачка Карпат