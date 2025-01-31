Бывший тренер Шахтера возглавил именитый французский клуб

Недавно Паулу Фонсека был уволен из Милана из-за неутешительных результатов команды. Однако португальский наставник уже через месяц нашел новое место работы.

Паулу Фонсека вернулся работать во французский чемпионат. Португальский специалист возглавил кризисный Лион, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Фонсека – главный тренер Лиона

Паулу Фонсека подписал контракт о сотрудничестве с Лионом до 2027 года. Заработная плата португальского тренера остается неизвестной.

Ранее на посту главного тренера "ткачей" работал Пьер Саж. Его уволили из-за неутешительных результатов команды походу сезона.

Паулу Фонсека возглавил Лион / Фото из инстаграма французского клуба

Перед Паулу Фонсекой встала задача улучшить игру Лиона и обеспечить место в еврокубках. Сейчас французский клуб занимает 6 позицию в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, что португальский наставник ранее работал в донецком Шахтере и итальянской Роме. Также Фонсека 2 года возглавлял другой французский клуб Лилль.