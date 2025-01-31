Паулу Фонсека повернувся працювати у французький чемпіонат. Португальський фахівець очолив кризовий Ліон, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

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Фонсека – головний тренер Ліона

Паулу Фонсека підписав контракт про співпрацю з Ліоном до 2027 року. Заробітна плата португальського тренера залишається невідомою.

Раніше на посаді головного тренера "ткачів" працював П'єр Саж. Його звільнили через невтішні результати команди походу сезону.

Паулу Фонсека очолив Ліон / Фото з інстаграму французького клубу

Перед Паулу Фонсекою постало завдання покращити гру Ліона та забезпечити місце у єврокубках. Наразі французький клуб займає 6 позицію у турнірній таблиці Ліги 1.

Нагадаємо, що португальський наставник раніше працював у донецькому Шахтарі та італійській Ромі. Також Фонсека 2 роки очолював інший французький клуб Лілль.