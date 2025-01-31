Паулу Фонсека вернулся работать во французский чемпионат. Португальский специалист возглавил кризисный Лион, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Фонсека – главный тренер Лиона

Паулу Фонсека подписал контракт о сотрудничестве с Лионом до 2027 года. Заработная плата португальского тренера остается неизвестной.

Ранее на посту главного тренера "ткачей" работал Пьер Саж. Его уволили из-за неутешительных результатов команды походу сезона.

Паулу Фонсека возглавил Лион / Фото из инстаграма французского клуба

Перед Паулу Фонсекой встала задача улучшить игру Лиона и обеспечить место в еврокубках. Сейчас французский клуб занимает 6 позицию в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, что португальский наставник ранее работал в донецком Шахтере и итальянской Роме. Также Фонсека 2 года возглавлял другой французский клуб Лилль.