Известный статистический портал WhoScored определил символическую сборную основного этапа Лиги чемпионов-2024/2025. В нее вошел голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык, хотя "горняки" не смогли выйти в плей-офф, сообщает 24 Канал.

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Украинский вратарь в символической команде ЛЧ

26-летний вратарь принял участие во всех восьми матчах Шахтера в текущем розыгрыше ЛЧ. В этих поединках пропустил 16 голов и дважды отстоял на ноль.

Самый болезненный матч для Резника была "домашняя" игра "горняков" против мюнхенской Баварии 10 декабря 2024-го года. Тогда Дмитрий аж пять раз вынимал мяч из собственной сетки ворот. Зато дончане забили лишь гол престижа (1:5).

WhoScored оценил игру украинского голкипера в 7.3 балла.

Также в символическую команду основного этапа ЛЧ вошли по два представителя нидерландского ПСВ, каталонской Барселоны и дортмундской Боруссии.



Символическая сборная основного этапа ЛЧ-2024/2025 / Скриншот с WhoScored

Напомним, что в последнем матче основного этапа ЛЧ Шахтер проиграл на выезде Боруссии Дортмунд 1:3. Единственный гол в составе дончан забил Марлон Гомеш. После этого поражения команда Марино Пушича вылетела из турнира и еврокубков.

Добавим, что в целом в сезоне-2024/2025 Ризнык провел уже 25 матчей, в которых пропустил 31 гол и отыграл 8 поединков на ноль. Во встрече против ПСВ Дмитрий выдал 15 сейвов и установил абсолютный рекорд ЛЧ.

После удачных выступлений голкипера Ризныком заинтересовался турецкий гранд Галатасарай.