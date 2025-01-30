Відомий статистичний портал WhoScored визначив символічну збірну основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025. До неї увійшов голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник, хоча "гірники" не змогли вийти у плей-оф, повідомляє 24 Канал.

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Український воротар у символічній команді ЛЧ

26-річний воротар взяв участь в усіх восьми матчах Шахтаря у поточному розіграші ЛЧ. У цих поєдинках пропустив 16 голів та двічі відстояв на нуль.

Найболючіший матч для Різника була "домашня" гра "гірників" проти мюнхенської Баварії 10 грудня 2024-го року. Тоді Дмитро аж п'ять разів виймав м'яч із власної сітки воріт. Натомість донеччани забили лише гол престижу (1:5).

WhoScored оцінив гру українського голкіпера у 7.3 бала.

Також у символічну команду основного етапу ЛЧ увійшли по два представники нідерландського ПСВ, каталонської Барселони та дортмундської Боруссії.



Символічна збірну основного етапу ЛЧ-2024/2025 / Скриншот із WhoScored

Нагадаємо, що в останньому матчі основного етапу ЛЧ Шахтар програв на виїзді Боруссії Дортмунд 1:3. Єдиний гол у складі донеччан забив Марлон Гомеш. Після цієї поразки команда Маріно Пушича вилетіла із турніру та єврокубків.

Додамо, що загалом у сезоні-2024/2025 Різник провів вже 25 матчів, у яких пропустив 31 гол та відіграв 8 поєдинків на нуль. У зустрічі проти ПСВ Дмитро видав 15 сейвів та встановив абсолютний рекорд ЛЧ.

Після вдалих виступів голкіпера Різником зацікавився турецький гранд Галатасарай.