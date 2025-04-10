"Украинцы никогда не сдадутся": тренер Лиона высказался о войне между Украиной и Россией

В четверг, 10 апреля, состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы по футболу. В одном из них будут встречаться Лион и Манчестер Юнайтед.

Накануне этого поединка наставник французского клуба Паулу Фонсека дал интервью относительно предстоящего противостояния, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. В нем бывший тренер Шахтера, в частности, высказался и о войне в Украине.

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Португалец с сине-желтым сердцем

Португальский специалист осудил действия многих политиков, которые не делают достаточно, чтобы наступил справедливый мир. Также он с уважением высказался об украинцах, заявив, что они никогда не капитулируют перед врагом:

"Мне действительно трудно наблюдать за тем, что там происходит каждый день. Последние несколько дней мы видим, как продолжаются убийства, гибнут дети и невинные люди. Мир находится в очень опасной ситуации: у нас больше империалистов, больше диктаторов, которые хотят управлять делами неправильно. Я не думаю, что для решения ситуации в Украине прилагаются большие усилия.

Трудно представить такие ситуации, как там, как в Палестине. Люди, которые имеют силу завершить эти войны, не делают того, что нам нужно. Европе нужно объединиться, быть сильнее и быть готовой, чтобы люди не страдали. Я знаю, что украинцы никогда не сдадутся, и надеюсь, что однажды я вернусь, чтобы увидеть своих друзей".

Справка. Паулу Фонсека работал в Украине с 2016 по 2019 год. Он за три сезона в Шахтере добыл семь трофеев.

Отметим, что женой Паулу Фонсеки является украинка Екатерина Остроушко. Они имеют двоих детей, а сам португалец постоянно публично поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что сейчас экс-тренер "горняков" отбывает 9-месячную дисквалификацию за агрессивное поведение во время матча против Бреста. Его знакомый рассказывал, что Паулу мог сорваться из-за сложной геополитической ситуации вокруг Украины (инцидент произошел сразу после неудачной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете).