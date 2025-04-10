Напередодні цього поєдинку наставник французького клубу Паулу Фонсека дав інтерв'ю щодо майбутнього протистояння, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian. У ньому колишній тренер Шахтаря, зокрема, висловився і про війну в Україні.

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Португалець з синьо-жовтим серцем

Португальський фахівець засудив дії багатьох політиків, які не роблять достатньо, щоб настав справедливий мир. Також він з повагою висловився про українців, заявивши, що вони ніколи не капітулюють перед ворогом:

"Мені справді важко спостерігати за тим, що там відбувається щодня. Останні кілька днів ми бачимо, як тривають вбивства, гинуть діти та невинні люди. Світ перебуває в дуже небезпечній ситуації: у нас більше імперіалістів, більше диктаторів, які хочуть керувати справами неправильно. Я не думаю, що для вирішення ситуації в Україні докладаються великі зусилля.

Важко уявити такі ситуації, як там, як у Палестині. Люди, які мають силу завершити ці війни, не роблять того, що нам потрібно. Європі потрібно об’єднатися, бути сильнішою та бути готовою, щоб люди не страждали. Я знаю, що українці ніколи не здадуться, і маю надію, що одного разу я повернуся, щоб побачити своїх друзів".

Довідка. Паулу Фонсека працював в Україні з 2016 по 2019 рік. Він за три сезони в Шахтарі здобув сім трофеїв.

Зазначимо, що дружиною Паулу Фонсеки є українка Катерина Остроушко. Вони мають двох дітей, а сам португалець постійно публічно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що наразі екстренер "гірників" відбуває 9-місячну дискваліфікацію за агресивну поведінку під час матчу проти Бреста. Його знайомий розповідав, що Паулу міг зірватися через складну геополітичну ситуацію навколо України (інцидент стався одразу після невдалої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті).