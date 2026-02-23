"Стыд и позор": бывший тренер Шахтера сравнил президента ФИФА с Трампом

Паулу Фонсека, который возглавлял Шахтер в 2016-2019 годах, а ныне работает в Лионе, откровенно высказался о желании Джанни Инфантино вернуть россиян в большой футбол. Португальский коуч поддержал Украину.

Фонсека даже после отъезда из нашей страны неоднократно публично говорил о войне в Украине и призывал к действиям против России. Он вновь затронул эту тему в комментарии изданию A Bola.

Что сказал Фонсека об Инфантино и Украине?

Португальский наставник Лиона возмутился, что руководитель мирового футбола не видит ничего плохого в том, чтобы россияне вернулись на турниры клубов и сборных.

Мы будем играть против России в Москве, тогда как украинцы не могут играть на своей территории? Страна, которая подверглась вторжению, не может участвовать в европейских соревнованиях на своей территории, а Россия может? Для меня это неприемлемо. Президент Инфантино делает то же, что и президент Трамп. Он смотрит на экономические интересы и забывает о людях,

– гневно сказал Фонсека.

Экс-тренер Шахтера также прокомментировал "дружбу", которую Инфантино водит с Трампом, в частности вручение президенту США Премии мира от ФИФА, которую глава организации не согласовал ни с одним другим членом исполнительного комитета.

Знаете, что я почувствовал, когда это увидел? Стыд. Это так печально, футбол не заслуживает такого. Это позор,

– отметил португалец.

Как еще Фонсека поддерживал Украину?