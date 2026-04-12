Украинские силачи продолжают громко заявлять о себе на международной арене. На этот раз представитель Львовщины остановился в шаге от победы на топовом турнире континента, сообщает Lviv Media.

Смотрите также Вирастюк проголосовал против награды для Гераскевича: решение в Раде провалилось

Как выступил Кордияка?

Павел Кордияка стал серебряным призером соревнований Europe's Strongest Man 2026, которые состоялись в британском Лидсе. Турнир собрал 12 самых мощных стронгменов континента, которые соревновались в пяти силовых дисциплинах.

Украинец набрал 47,5 балла и уверенно занял второе место в общем зачете. В программу входили классические упражнения: перенос камней, жим бревна, становые тяги и другие испытания на выносливость и силу.

Победу одержал чех Ондржей Фойту, а третьим стал британец Адам Бишоп.

Стабильный топ-уровень украинца