Українські силачі продовжують гучно заявляти про себе на міжнародній арені. Цього разу представник Львівщини зупинився за крок від перемоги на топовому турнірі континенту, повідомляє Lviv Media.

Як виступив Кордіяка?

Павло Кордіяка став срібним призером змагань Europe's Strongest Man 2026, які відбулися у британському Лідсі. Турнір зібрав 12 найпотужніших стронгменів континенту, які змагалися у п’яти силових дисциплінах.

Українець набрав 47,5 бала та впевнено посів друге місце у загальному заліку. До програми входили класичні вправи: перенесення каменів, жим колоди, станові тяги та інші випробування на витривалість і силу.

Перемогу здобув чех Ондржей Фойту, а третім став британець Адам Бішоп.

Стабільний топ-рівень українця