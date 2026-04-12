Украинец разорвал Европу: львовский богатырь едва не стал самым сильным на континенте
- Львовский стронгмен Павел Кордияка получил серебро на турнире Europe's Strongest Man 2026 в Великобритании.
- Кордияка ранее становился самым сильным человеком Европы и устанавливал мировые рекорды, в частности вошел в Книгу рекордов Гиннеса в 2025 году.
Львовский стронгмен Павел Кордияка получил серебро на престижном турнире в Великобритании. Украинец вновь подтвердил статус одного из сильнейших атлетов Европы.
Украинские силачи продолжают громко заявлять о себе на международной арене. На этот раз представитель Львовщины остановился в шаге от победы на топовом турнире континента, сообщает Lviv Media.
Как выступил Кордияка?
Павел Кордияка стал серебряным призером соревнований Europe's Strongest Man 2026, которые состоялись в британском Лидсе. Турнир собрал 12 самых мощных стронгменов континента, которые соревновались в пяти силовых дисциплинах.
Украинец набрал 47,5 балла и уверенно занял второе место в общем зачете. В программу входили классические упражнения: перенос камней, жим бревна, становые тяги и другие испытания на выносливость и силу.
Победу одержал чех Ондржей Фойту, а третьим стал британец Адам Бишоп.
Стабильный топ-уровень украинца
- Кордияка уже давно входит в элиту мирового стронгмена. Ранее он становился самым сильным человеком Европы и устанавливал мировые рекорды, в частности в упражнении "Колесо Конана".
- В 2025 году львовянин вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Задачей спортсмена было поднять пять бревен весом 100, 120, 140, 160 и 180 кг за кратчайшее время. Он успешно справился с этим вызовом.