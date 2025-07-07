Бывший футболист Динамо вместе с семьей попал в сложное ДТП

Неприятный инцидент случился с полузащитником Колоса Павлом Ореховским. Автомобиль футболиста попал в аварию.

Дорожно-транспортное происшествие с участием полузащитника ковалевского Колоса Павла Ореховского случилось на минувшей неделе. К счастью, ни один из участников аварии не погиб, пишет 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Каково состояние Ореховского после аварии

В машине с Павлом находилась его семья. Им удалось избежать серьезных повреждений. Впрочем, Ориховскому понадобится время на восстановление, а потому он пропустит старт сезона.

"На прошлой неделе в сложное ДТП попал еще и украинский футболист Павел Ориховский. К счастью, Паша и его семья живы, и, надеемся, будут абсолютно здоровы.

Разве что, возможно, придется пропустить, как минимум, большую часть первого круга чемпионата. Скорейшего выздоровления", – рассказал в эфире программы Михаил Спиваковский.

Отметим, что Павел Ориховский родился в Житомире. Он воспитанник академии Динамо и сыграл несколько матчей за основную команду.

Сейчас Павел выступает за ковалевский Колос. В прошлом сезоне полузащитник забил два гола в 28 матчах.

Напомним, что на прошлой неделе в результате ужасного ДТП погибли португальские футболисты Диогу Жота и Андре Силва. Их автомобиль во время обгона загорелся и вылетел с трассы. Звезда Ливерпуля и его брат погибли на месте.