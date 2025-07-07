Дорожньо-транспортна пригода за участю півзахисника ковалівського Колоса Павла Оріховського трапилася на минулому тижні. На щастя, жоден з учасників аварії не загинув, пише 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

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Який стан Оріховського після аварії

У машині з Павлом знаходилася його родина. Їм вдалося уникнути серйозних ушкоджень. Втім, Оріховському знадобиться час на відновлення, а тому він пропустить старт сезону.

"Минулого тижня у складну ДТП потрапив ще й український футболіст Павло Оріховський. На щастя, Паша та його родина живі, та, сподіваємося, будуть абсолютно здорові.

Хіба що, можливо, доведеться пропустити, як мінімум, більшу частину першого кола чемпіонату. Найшвидшого одужання", – розповів в етері програми Михайло Співаковський.

Зазначимо, що Павло Оріховський народився у Житомирі. Він вихованець академії Динамо та зіграв кілька матчів за основну команду.

Наразі Павло виступає за ковалівський Колос. У минулому сезоні півзахисник забив два голи у 28 матчах.

Нагадаємо, що на минулому тижні внаслідок жахливого ДТП загинули португальські футболісти Діогу Жота та Андре Сілва. Їхній автомобіль під час обгону загорівся та вилетів з траси. Зірка Ліверпуля та його брат загинули на місці.