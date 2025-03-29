Гвардиола может возглавить неожиданную сборную: этой команде уже отказал другой звездный тренер

Главного тренера Манчестер Сити Пепу Гвардиолу рассматривают как кандидата на пост главного тренера сборной Бразилии. Он может заменить Доривала Жуниора.

В среду, 26 марта, Бразилия разгромно проиграла Аргентине со счетом 4:1 в рамках квалификационного раунда чемпионата мира. Из-за этого уволят главного тренера команды Доривала Жуниора.

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Гвардиола может возглавить сборную Бразилии

На замену текущему наставнику рассматривается кандидатура Пепа Гвардиолы, пишет 24 канал со ссылкой на 90MIN.

Сначала бразильцы пытались договориться с Карло Анчелотти, чтобы назначить его летом на должность главного тренера, однако тот планирует и дальше оставаться в Реале.

Справка. Сейчас у Пепа Гвардиолы складывается не лучший сезон в Манчестер Сити и он может покинуть кресло главного тренера в конце текущего сезона.

Отметим, что для прохода Бразилии на турнир нужно набрать 4 очка в последних 4-х матчах.