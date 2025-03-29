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Sport News 24 Футбол Гвардиола может возглавить неожиданную сборную: этой команде уже отказал другой звездный тренер
29 марта, 16:09
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Гвардиола может возглавить неожиданную сборную: этой команде уже отказал другой звездный тренер

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Пеп Гвардиолу рассматривают как кандидата на пост главного тренера сборной Бразилии после увольнения Доривала Жуниора.
  • Бразильская федерация футбола изначально пыталась договориться с Карло Анчелотти, но он остался в Реале.
  • Гвардиола может покинуть Манчестер Сити в конце текущего сезона из-за не самого лучшего его хода.
  • Для прохода на турнир Бразилии нужно набрать 4 очка в последних 4-х матчах.

Главного тренера Манчестер Сити Пепу Гвардиолу рассматривают как кандидата на пост главного тренера сборной Бразилии. Он может заменить Доривала Жуниора.

В среду, 26 марта, Бразилия разгромно проиграла Аргентине со счетом 4:1 в рамках квалификационного раунда чемпионата мира. Из-за этого уволят главного тренера команды Доривала Жуниора.

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Гвардиола может возглавить сборную Бразилии

На замену текущему наставнику рассматривается кандидатура Пепа Гвардиолы, пишет 24 канал со ссылкой на 90MIN.

Сначала бразильцы пытались договориться с Карло Анчелотти, чтобы назначить его летом на должность главного тренера, однако тот планирует и дальше оставаться в Реале.

Справка. Сейчас у Пепа Гвардиолы складывается не лучший сезон в Манчестер Сити и он может покинуть кресло главного тренера в конце текущего сезона.

Отметим, что для прохода Бразилии на турнир нужно набрать 4 очка в последних 4-х матчах.