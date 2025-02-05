На поле, где играл украинский клуб, сняли флаг России и заменили на украинский: видео

Накануне товарищеского матча Александрии и Вислы в Турции украинские болельщики заметили российский флаг. Они быстро исправили эту ситуацию.

Вскоре начнется вторая часть УПЛ сезона-2024/2025. Украинские клубы продолжают активно готовиться к новым матчам.

Читайте также На фронте воины ВСУ уничтожили российского футболиста из Тверской области

Достойный поступок

Украинская сторона возмутилась, заметив на стадионе российский флаг. Администрация оперативно отреагировала и позволила снять с флагштока флаг.

Вместо него подняли флаг Украины.

Сняли российский флаг на стадионе: смотрите видео

Справка. 23 февраля в матче 18-го тура УПЛ Александрия сыграет против луганской Зари. Сейчас клуб занимает вторую позицию в турнирной таблице.

Отметим, что Александрия победила польскую Вислу со счетом 3:0 в рамках товарищеского матча.