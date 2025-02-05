Вскоре начнется вторая часть УПЛ сезона-2024/2025. Украинские клубы продолжают активно готовиться к новым матчам.
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Достойный поступок
Украинская сторона возмутилась, заметив на стадионе российский флаг. Администрация оперативно отреагировала и позволила снять с флагштока флаг.
Вместо него подняли флаг Украины.
Сняли российский флаг на стадионе: смотрите видео
Справка. 23 февраля в матче 18-го тура УПЛ Александрия сыграет против луганской Зари. Сейчас клуб занимает вторую позицию в турнирной таблице.
Отметим, что Александрия победила польскую Вислу со счетом 3:0 в рамках товарищеского матча.