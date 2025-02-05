Незабаром розпочнеться друга частина УПЛ сезону-2024/2025. Українські клуби продовжують активно готуватися до нових матчів.
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Гідний вчинок
Українська сторона обурилась, помітивши на стадіоні російський прапор. Адміністрація оперативно відреагувала і дозволила зняти з флагштоку стяг.
Замість нього підняли прапор України.
Зняли російський прапор на стадіоні: дивіться відео
Довідка. 23 лютого в матчі 18-го туру УПЛ Олександрія зіграє проти луганської Зорі. Наразі клуб займає другу позицію в турнірній таблиці.
Відзначимо, що Олександрія перемогла польську Віслу з рахунком 3:0 в межах товариського матчу.