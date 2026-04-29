В Ужгороде 29 апреля 1992 г. наша национальная команда провела свой первый официальный матч. "Сине-желтые" сыграли спарринг против сборной Венгрии.

Игра на стадионе "Авангард" завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. По случаю праздника 24 Канал рассказывает, где сейчас находятся и чем занимаются участники матча со стороны Украины.

Игорь Кутепов (вратарь)

Футболист выступал за Динамо и Металлист, а в сборной Украины наиграл всего четыре матча. Конец карьеры Кутепов провел в России, где и остался жить. Не изменила позицию Кутепова и полномасштабная война этой страны по его родине. Уже после 2022 года Игорь принимал участие в спортивных мероприятиях окупантов., в том числе, на оккупированных украинских территориях. С 2023 года Игорь проживает в Беларуси, где тренирует вратарей Арсенала (Дзержинск) со второго дивизиона.

Олег Лужный (защитник)



Олег Лужный давно работает в структурах Динамо или УАФ.

В свою очередь Лужный– прямая противоположность Кутепову. Защитник построил яркую карьеру в Динамо и Арсенале, выиграв с лондонцами АПЛ В тренерстве Олег побыл недолго, работая в Динамо и Таврии. А в последние годы Лужный работает в УАФ в должности главы комитета профессионального футбола. Раньше мы рассказывали, какое прозвище имел Лужный и почему.

Юрий Никифоров (защитник)

Продолжаем очередным изменником. Никифоров недолго побывал в сборной Украины и еще в 90-е сменил гражданство российским. Там он до сих пор остается. В качестве тренера работал в московском Динамо, молодежной сборной, а сейчас является ассистентом Валерия Карпина в национальной сборной России. Команде приходится играть только товарищеские матчи через международный бан.

Сергей Беженар (защитник)



Сергей Беженар работал в оккупированном Крыму, но потом вернулся / фото из открытых источников

У Беженара была хорошая карьера в сборной Украины и Динамо. После ее завершения он работал в детских командах киевского клуба, но в 2015-м на сезон перебрался в оккупированный Крым, где возглавил местную ВСК-Таврию. В конце концов, Сергей надолго там не задержался и вернулся в структуру Динамо. До февраля этого года он находится в тренерском штабе Кудровки U-19.

Сергей Третьяк (защитник)

Игрок провел всего два матча за сборную Украины, а в 1992-м переехал в Израиль. В этой стране Третьяк завершил карьеру и начал тенерскую деятельность. Сергей поработал ассистентом в Бейтаре из Иерусалима и главным тренером Бейтар Нордиа, но после увольнения в 2015-м в тренерскую работу не возвращался.

Сергей Ковалец (полузащитник)

Кузнец поиграл за ряд украинских клубов, в том числе пять лет за Динамо. В конце концов, куда лучше Сергей проявил себя в качестве тренера. Он возглавлял ФК Львов, Александрию, Оболонь, Черноморец, Ингулец и Подолье. Кроме того, имеет опыт работы в Словакии и Литве., а также молодежная сборная Украины. В январе 2026 года Ковальца был назначен наставником запорожского Металлурга., который является аутсайдером первой лиги.

Илья Цимбалар (полузащитник)

Игрок отыграл всего три матча в сборной Украины, после чего переехал в Россию и сменил гражданство. Уже в составе этой сборной Цимбалар ездил на Евро-1996., где забил гол в Италии. После завершения карьеры работал в тренерских штабах разных клубов России. 28 декабря 2013 года Илья умер в Одессе из-за сердечного приступа.

Юрий Шелепницкий (полузащитник)

Футболист вошел в историю в качестве первого капитана сборной Украины. Но игра против венгров стала для Юрия единственной в составе "сине-желтых". Позже он отказался ехать в турне в США со сборной из-за намерения подписать контракт с турецким Трабзонспором. Федерация после этого начала игнорировать игрока, а тот еще долго играл в Турции. Позже Юрий вернулся на Родину и посвятил себя родной Буковине. С 2021 года Юрий является тренером в команде U-17 клуба по Черновцам.

Олег Саленко (полузащитник)

Довольно яркой и насыщенной получилась карьера у Саленко. В 1992-м вингер покинул Динамо и переехал в испанский Логроньес, а впоследствии и Валенсию. Также в 1993 году игрока заманила к себе Россия., чтобы взять его на чемпионат мира в США. И там Олег стал звездой, забив пента-трик в ворота Камеруна



Олег Саленко сверкал на чемпионате мира за Россию / фото из открытых источников

Это единственный пента-трик в истории мундиалов. В конце концов после завершения игровой карьеры Саленко вернулся в киев., где проживает сейчас. Работал на телевидении, где, по разным слухам, его подозревали в употреблении алкоголя. Сейчас Олег раздает немало интервью в качестве эксперта, играет с детьми в футбол и воспитывает сына Романа, выступавший за Динамо и Зарю.

Сергей Погодин (нападающий)

Матч против Венгрии стал для Погодина единственным за сборную. Игрок пробовал себя в Европе, но закрепиться не смог. Тренерская карьера у Сергея не удалась, а после 2016 года он вообще исчез из медиа. Однако в 2025 году появился снова, ведь фигурировал как ассистент главного тренера Шахтера. Но не настоящего, а того, который основали русские террористы в оккупированном Донецке.

Сергей Щербаков (нападающий)

Щербаков считался одной из главных звезд украинского футбола в начале 90-х. В 1992-м Сергей переехал в Спортинг, но уже через год его карьера де-факто завершилась. На прощальной вечеринке Бобби Робсона Щербаков выпил лишнего, сел за руль и попал в ДТП. После этого игрок остался прикован к инвалидной коляске. Сейчас Сергей проживает в Москве и умалчивает тему войны, которые Россия решила против его Родины.

Иван Гецко (нападающий)



Иван Гецко забил первый гол в истории сборной Украины / фото из открытых источников

В этой игре с венграми Иван вышел на замену и забил единственный гол нашей команды со штрафного. После этого Гецко неплохо съездил в Маккаби Хайфа, потом еще брал "бронзу" УПЛ с Карпатами. После завершения игровой карьеры не пошел в тренерское ремесло, а избрал более спокойную жизнь. В последнее время Иван раздает немало интервью по актуальным футбольным темам.

Юрий Сак (полузащитник)

Игрок наиграл 10 матчей за сборную, а в клубном футболе запомнился по игре в Черноморце, СКА Одесса, мариупольском Металлурге и Оболони. Также имеет достаточно разнообразную тренерскую биографию, но в основном в качестве ассистента (Ворскла, Звезда, ПФК Сумы, Горняк-Спорт и т.д.). Последним местом работы была Нива Бузова, которую Юрий оставил в 2023 году.

Сергей Гусев (нападающий)

Игрок неплохо показал себя в родном Черноморце, с которым стал топ-бомбардиром сезона УПЛ и выиграл Кубок Украины. Гусев имел недолгие преиоды карьеры в Турции, России и Израиля. С середины 00-х он работал детским тренером в Одессе, но в последние годы о нем нет конкретной информации в СМИ.

Виктор Прокопенко (тренер)



Виктор Прокопенко– первый тренер в истории сборной Украины / фото из открытых источников

Наставником этой команды был известный специалист Виктор Прокопенко, запомнившийся с положительной стороны в Черноморце и Шахтере. Обе команды он приводил к триумфам в Кубке Украины, а с дончанами еще и дважды брал "серебро" УПЛ. Также Виктор был народным депутатом от Партии регионов, а в 2007-м в возрасте 62 лет скончался из-за разрыва тромба.