В Ужгороді 29 квітня 1992 року наша національна команда провела свій перший офіційний матч. "Синьо-жовті" зіграли спаринг проти збірної Угорщини.

Гра на стадіоні "Авангард" завершилась з рахунком 3:1 на користь гостей. З нагоди свята 24 Канал розповідає, де зараз знаходяться та чим займаються учасники того матчу з боку України.

Як Україна відіграла свій дебютний матч: дивитися відео

Ігор Кутепов (воротар)

Футболіст виступав за Динамо та Металіст, а у збірній України награв всього чотири матчі. Кінець кар'єри Кутепов провів у Росії, де і залишився жити. Не змінила позицію Кутепова і повномасштабна війна цієї країни прооти його Батьківщини. Вже після 2022 року Ігор брав участь у спортивних заходах окупантів, в тому числі на окупованих українських територіях. З 2023 року Ігор проживає у Білорусі, де тренує воротарів Арсеналу (Дзержинськ) з другого дивізіону.

Олег Лужний (захисник)



Олег Лужний давно працює в структурах Динамо або УАФ / фото ФК Динамо

У свою чергу Лужний – пряма протилежність Кутепову. Захисник побудував яскраву кар'єру в Динамо та Арсеналі, вигравши з лондонцями АПЛ. У тренерстві Олег побув недовго, працюючи в Динамо та Таврії. А останніми роками Лужний працює в УАФ на посаді голови комітету професійного футболу.

Юрій Нікіфоров (захисник)

Продовжуємо черговим зрадником. Нікіфоров недовго побув у збірній України та ще у 90-ті змінив громадянство на російське. Там він і залишається досі. В якості тренера працював у московському Динамо, молодіжній збірній, а зараз є асистентом Валерія Карпіна в національній збірній Росії. Команді доводиться грати лише товариські матчі через міжнародний бан.

Сергій Беженар (захисник)



Сергій Беженар працював у окупованому Криму, але потім повернувся / фото з відкритих джерел

У Беженара була непогана кар'єра в збірній Україні та Динамо. Після її завершення він працював в дитячих командах кївського клубу, але у 2015-му на сезон перебрався в окупований Крим, де очолив місцеву ТСК-Таврію. Зрештою Сергій надовго там не затримався і повернувся в структуру Динамо. До лютого цього року він у тренерському штабі Кудрівки U-19.

Сергій Третяк (захисник)

Гравець провів лише два матчі за збірну України, а у 1992-му переїхав до Ізраїлю. В цій країні Третяк завершив кар'єру та почав тенерську діяльність. Сергій попрацював асистентом у Бейтарі з Єрусалима та головним тренером Бейтар Нордіа, але після звільнення у 2015-му до тренерської роботи не повертався.

Сергій Ковалець (півзахисник)

Ковалець пограв за низку українських клубів, в тому числі п'ять років за Динамо. Зрештою куди краще Сергій проявив себе в якості тренера. Він очолював ФК Львів, Олександрію, Оболонь, Чорноморець, Інгулец та Поділля. Крім того, має досвід роботи в Словаччині та Литві, а також молодіжній збірній України. У січні 2026 року Ковальця призначили наставником запорізького Металургу, який є аутсайдером Першої ліги.

Ілля Цимбалар (півзахисник)

Гравець відіграв лише три матчі у збірній України, після чого переїхав в Росію та змінив громадянство. Вже у складі цієї збірної Цимбалар їздив на Євро-1996, де забив гол Італії. Після завершення кар'єри працював у тренерських штабах різних клубів Росії. 28 грудня 2013 року Ілля помер в Одесі через серцевий напад.

Юрій Шелепницький (півзахисник)

Футболіст увійшов в історію як перший капітан збірної України. Але гра проти угорців стала для Юрія єдиною у складі "синьо-жовтих". Пізніше він відмовився їхати в турне у США зі збірною через намір підписати контракт із турецький Трабзонспором. Федерація після цього почала ігнорувати гравця, а той ще довго грав у Туреччині. Пізніше Юрій повернувся на Батьківщину та присвятив себе рідній Буковині. З 2021 року Юрій є тренером в команді U-17 клубу з Чернівців.

Олег Саленко (півзахисник)

Доволі яскравою та насиченою вийшла кар'єра у Саленка. У 1992-му вінгер залишив Динамо та переїхав в іспанський Логроньєс, а згодом і Валенсію. Також у 1993-му гравця заманила до себе Росія, щоб взяти його на чемпіонат світу у США. І там Олег став зіркою, забивши пента-трик у ворота Камеруну.



Олег Саленко виблискував на чемпіонаті світу за Росію / фото з відкритих джерел

Це єдиний пента-трик в історії Мундіалів. Зрештою після завершення ігрової кар'єри Саленко повернувся до києва, де проживає зараз. Працював на телебаченні, де, за різними чутками, його підозрювали у вживанні алкоголю. Зараз Олег роздає чимало інтерв'ю в якості експерта, грає з дітьми у футбол та виховує сина Романа, який виступав за Динамо та Зорю.

Сергій Погодін (нападник)

Матч проти Угорщини став для Погодіна єдиним за збірну. Гравець пробував себе в Європі, але закріпитися не зміг. Тренерська кар'єра у Сергія не вдалась, а після 2016 року він взагалі зник з медіа. Проте у 2025 році з'явився знову, адже фігурував як асистент головного тренера Шахтаря. Але не справжнього, а того, який заснували російські терористи в окупованому Донецьку.

Сергій Щербаков (нападник)

Щербаков вважався однією з головних зіроку українського футболу на початку 90-х. У 1992-му Сергій переїхав у Спортінг, але вже за рік його кар'єра де-факто завершилась. На прощальній вечірці Боббі Робсона Щербаков випив зайвого, сів за кермо та потрапив у ДТП. Після цього гравець залишився прикутим до інвалідного візка. Наразі Сергій проживає у Москві та замовчує тему війни, які Росія розв'язала проти його Батьківщини.

Іван Гецко (нападник)



Іван Гецко забив перший гол в історії збірної України / фото з відкритих джерел

У тій грі з угорцями Іван вийшов на заміну та забив єдиний гол нашої команди зі штрафного. Після цього Гецко непогано з'їздив у Маккабі Хайфа, потім ще брав "бронзу" УПЛ з Карпатами. Після завершення ігрової кар'єри не пішов у тренерське ремесло, а обрав більш спокійне життя. Останнім часом Іван роздає чимало інтерв'ю на актуальні футбольні теми.

Юрій Сак (півзахисник)

Гравець награв 10 матчів за збірну, а в клубному футболі запам'ятався по грі у Чорноморці, СКА Одеса, маріупольському Металурзі та Оболоні. Також має доволі різноманітну тренерську біографію, але в основному в якості асистента (Ворскла, Зірка, ПФК Суми, Гірник-Спорт тощо). Останнім місцем роботи була Нива Бузова, яку Юрій залишив у 2023 році.

Сергій Гусєв (нападник)

Гравець непогано показав себе у рідному Чорноморці, з яким став топ-бомбардиром сезону УПЛ та виграв Кубок України. Гусєв мав недовгі преіоди кар'єри у Туреччині, Росії та Ізраїлі. З середини 00-х він працював дитячим тренером в Одесі, але за останні роки про нього немає конкретної інформації у ЗМІ.

Віктор Прокопенко (тренер)



Віктор Прокопенко – перший тренер в історії збірної України / фото з відкритих джерел

Наставником тієї команди був відомий спеціаліст Віктор Прокопенко, який запам'ятався з позитивного боку в Чорноморці та Шахтарі. Обидві команди він приводив до тріумфів у Кубку України, а з донеччанами ще й двічі брав "срібло" УПЛ. Також Віктор був народним депутатом від "Партії регіонів", а у 2007-му у віці 62 років помер через розрив тромбу.