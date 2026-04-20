Колишній головний тренер Волині Віталій Кварцяний поділився спогадами про роботу з ексзахисником збірної України Олегом Лужним. Про це він розповів у книзі "Без компромісів. Чесна історія нашого футболу", яку написав Лужний у співавторстві з журналістом Романом Бебехом.
Як з'явилося у Лужного прізвисько "Гібон"?
За словами Кварцяного, під час тренувальних зборів велика увага приділялася розвитку фізичної витривалості, зокрема тазостегнового суглоба. Гравці щодня виконували по 600 переступів через бар'єр без жодних винятків – незалежно від віку чи статусу.
Лужному легко давалися фізичні навантаження. На зборах у Ялті 1988 року він почав рости як на дріжджах: грудна клітка, стегна, корпус,
– згадує екстренер.
Кварцяний також розповів, що ексфутболіст отримав прізвисько "Гібон" від Федецького-старшого через свої фізичні дані та інтенсивний прогрес.
Окремо він відзначив витривалість Лужного, який демонстрував високі результати в бігових тестах. Зокрема, під час тесту Купера він першим показував найкращі показники, а 8 кіл по 400 метрів долав приблизно за 9 хвилин.
Якби я не бачив це на власні очі, то не повірив би,
– підсумував Кварцяний.
Що відомо про Олега Лужного?
- За даними Вікіпедії, під час виступів за Динамо Лужний здобув низку титулів, зокрема чемпіонства України та СРСР. Він також грав у важливих єврокубкових матчах кінця 1990-х, коли команда перемагала такі клуби, як Барселона та Реал, і вважалася однією з найсильніших у Східній Європі того часу.
У 1999 році він приєднався до англійського Арсеналу, ставши першим українцем у клубі. У його складі він виграв чемпіонат Англії, Кубок Англії та Суперкубок країни.
За національну збірну України Лужний зіграв понад 50 матчів і тривалий час виконував обов'язки капітана, встановивши рекорд за кількістю матчів у цій ролі – 39.
Після завершення ігрової кар'єри він працював у тренерському штабі Динамо, очолював Карпати, а також обіймав посади асистента та тимчасового головного тренера.
У 2025 році вийшла його автобіографічна книга "Без компромісів", у якій він ділиться спогадами про кар'єру та розвиток українського футболу.