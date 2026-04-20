Колишній головний тренер Волині Віталій Кварцяний поділився спогадами про роботу з ексзахисником збірної України Олегом Лужним. Про це він розповів у книзі "Без компромісів. Чесна історія нашого футболу", яку написав Лужний у співавторстві з журналістом Романом Бебехом.

Як з'явилося у Лужного прізвисько "Гібон"?

За словами Кварцяного, під час тренувальних зборів велика увага приділялася розвитку фізичної витривалості, зокрема тазостегнового суглоба. Гравці щодня виконували по 600 переступів через бар'єр без жодних винятків – незалежно від віку чи статусу.

Лужному легко давалися фізичні навантаження. На зборах у Ялті 1988 року він почав рости як на дріжджах: грудна клітка, стегна, корпус,

– згадує екстренер.

Кварцяний також розповів, що ексфутболіст отримав прізвисько "Гібон" від Федецького-старшого через свої фізичні дані та інтенсивний прогрес.

Окремо він відзначив витривалість Лужного, який демонстрував високі результати в бігових тестах. Зокрема, під час тесту Купера він першим показував найкращі показники, а 8 кіл по 400 метрів долав приблизно за 9 хвилин.

Якби я не бачив це на власні очі, то не повірив би,

– підсумував Кварцяний.

Що відомо про Олега Лужного?