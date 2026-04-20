Бывший главный тренер Волыни Виталий Кварцяный поделился воспоминаниями о работе с экс-защитником сборной Украины Олегом Лужным. Об этом он рассказал в книге "Без компромиссов. Честная история нашего футбола", которую написал Лужный в соавторстве с журналистом Романом Бебехом.
Как появилось у Лужного прозвище "Гибон"?
По словам Кварцяного, во время тренировочных сборов большое внимание уделялось развитию физической выносливости, в частности тазобедренного сустава. Игроки ежедневно выполняли по 600 переступлений через барьер без исключений – независимо от возраста или статуса.
Лужному легко давались физические нагрузки. На сборах в Ялте 1988 года он начал расти как на дрожжах: грудная клетка, бедра, корпус,
– вспоминает экс-тренер.
Кварцяный также рассказал, что экс-футболист получил прозвище "Гибон" от Федецкого-старшего из-за своих физических данных и интенсивного прогресса.
Отдельно он отметил выносливость Лужного, который демонстрировал высокие результаты в беговых тестах. В частности, во время теста Купера он первым показывал лучшие показатели, а 8 кругов по 400 метров преодолевал примерно за 9 минут.
Если бы я не видел это собственными глазами, то не поверил бы,
– подытожил Кварцяный.
Что известно об Олеге Лужном?
- По данным Википедии, во время выступлений за Динамо Лужный получил ряд титулов, в частности чемпионства Украины и СССР. Он также играл в важных еврокубковых матчах конца 1990-х, когда команда побеждала такие клубы, как Барселона и Реал, и считалась одной из сильнейших в Восточной Европе того времени.
В 1999 году он присоединился к английскому Арсеналу, став первым украинцем в клубе. В его составе он выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Суперкубок страны.
За национальную сборную Украины Лужный сыграл более 50 матчей и длительное время исполнял обязанности капитана, установив рекорд по количеству матчей в этой роли – 39.
После завершения игровой карьеры он работал в тренерском штабе Динамо, возглавлял Карпаты, а также занимал должности ассистента и временного главного тренера.
В 2025 году вышла его автобиографическая книга "Без компромиссов", в которой он делится воспоминаниями о карьере и развитии украинского футбола.