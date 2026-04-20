Бывший главный тренер Волыни Виталий Кварцяный поделился воспоминаниями о работе с экс-защитником сборной Украины Олегом Лужным. Об этом он рассказал в книге "Без компромиссов. Честная история нашего футбола", которую написал Лужный в соавторстве с журналистом Романом Бебехом.

Как появилось у Лужного прозвище "Гибон"?

По словам Кварцяного, во время тренировочных сборов большое внимание уделялось развитию физической выносливости, в частности тазобедренного сустава. Игроки ежедневно выполняли по 600 переступлений через барьер без исключений – независимо от возраста или статуса.

Лужному легко давались физические нагрузки. На сборах в Ялте 1988 года он начал расти как на дрожжах: грудная клетка, бедра, корпус,

– вспоминает экс-тренер.

Кварцяный также рассказал, что экс-футболист получил прозвище "Гибон" от Федецкого-старшего из-за своих физических данных и интенсивного прогресса.

Отдельно он отметил выносливость Лужного, который демонстрировал высокие результаты в беговых тестах. В частности, во время теста Купера он первым показывал лучшие показатели, а 8 кругов по 400 метров преодолевал примерно за 9 минут.

Если бы я не видел это собственными глазами, то не поверил бы,

– подытожил Кварцяный.

Что известно об Олеге Лужном?