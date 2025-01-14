Произвел фурор на Кубке мира: Пидручного признали биатлонистом недели в Оберхофе

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный может записать себе в актив выступление на этапе Кубка мира в Оберхофе. Украинец дважды попал в цветочную церемонию.

Международный биатлонный союз (IBU) объявил итоги четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе. В номинации "биатлонист недели" победу одержал украинец Дмитрий Пидручный, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук IBU.

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Украинские болельщики помогли Пидручному

В спринтерской гонке капитан сборной Украины занял четвертое место, остановившись в шаге от медали. Дмитрий повторил личный рекорд на уровне этапов Кубка мира.

В персьюте Пидручный снова попал в цветочную церемонию, финишировав на шестом месте. 33-летний украинец также успешно пробежал свой этап во время смешанной эстафеты, когда сумел отыграть пять позиций и использовал лишь один дополнительный патрон.

По итогам голосования IBU Пидручный получил звание "биатлонист недели". В этой номинации он опередил чемпионку Оберхофа в спринте Паулу Боте, норвежку Марен Киркейде (первые два подиума в карьере) и Милену Тодорову, которая получила дебютную медаль на Кубке мира.

Дмитрий Пидручный – биатлонист недели на КС в Оберхофе / фото IBU

"Мне всегда нравится соревноваться при полных трибунах, и Оберхоф – не исключение. Также приятно, что украинским болельщикам удалось сюда приехать, поддержать нас. Я слышу их поддержку, вижу флаги Украины – это мотивирует меня соревноваться и вдохновляет на лучшие выступления на дистанции. Видимо, мои хорошие результаты определенным образом связаны с чрезвычайными поддержкой и атмосферой", – рассказал Пидручный в комментарии IBU.

Отметим, что в общем зачете Кубка мира Пидручный занимает 14 место. В составе сборной Украины он примет участие на этапе в Рупольдинге, который стартует 15 января.