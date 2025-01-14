Міжнародний біатлонний союз (IBU) оголосив підсумки четвертого етапу Кубка світу в Обергофі. У номінації "біатлоніст тижня" перемогу здобув українець Дмитро Підручний, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук IBU.

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Українські уболівальники допомогли Підручному

У спринтерській гонці капітан збірної України посів четверте місце, зупинившись за крок від медалі. Дмитро повторив особистий рекорд на рівні етапів Кубка світу.

У персьюті Підручний знову потрапив до квіткової церемонії, фінішувавши на шостому місці. 33-річний українець також успішно пробіг свій етап під час змішаної естафети, коли зумів відіграти п'ять позицій та використав лише один додатковий патрон.

За підсумками голосування IBU Підручний отримав звання "біатлоніст тижня". У цій номінації він випередив чемпіонку Обергофа у спринті Паулу Боте, норвежку Марен Кіркейде (перші два подіуми в кар'єрі) та Мілену Тодорову, яка здобула дебютну медаль на Кубку світу.

Дмитро Підручний – біатлоніст тижня на КС в Обергофі / фото IBU

"Мені завжди подобається змагатися за повних трибун, і Обергоф – не виключення. Також приємно, що українським уболівальникам вдалося сюди приїхати, підтримати нас. Я чую їхню підтримку, бачу прапори України – це мотивує мене змагатися та надихає на кращі виступи на дистанції. Мабуть, мої хороші результати певним чином пов'язані із надзвичайними підтримкою та атмосферою", – розповів Підручний у коментарі IBU.

Зазначимо, що у загальному заліку Кубка світу Підручний займає 14 місце. У складі збірної України він візьме участь на етапі у Рупольдингу, який стартує 15 січня.