Инцидент произошел еще в конце августа текущего 2025-го года, когда титулованные пловчихи возвращались с отдыха с острова Бали. Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино были пойманы на краже в duty-free в аэропорту Сингапура, пишет 24 Канал со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Что известно о краже в аэропорту Сингапура?

Тарантино якобы совершила кражу парфюмерии, спрятав флаконы в сумку своей подруги Пилато. Этот момент попал в объектив видеонаблюдения, которое было в магазине. Обеих итальянских пловчих немедленно задержали местные правоохранительные органы, но впоследствии девушки были выпущены на свободу благодаря усилиям итальянских дипломатических представителей в Сингапуре.

Этот скандальный момент получил огласку, поэтому Бенедетта Пилато сделала публичное заявление на своей странице в инстаграме. Рекордсменка мира в плавании на 50 метров брассом заявила, что она косвенно была втянута в эту неприятную ситуацию. Хотя чемпионка Европы-2020 сделала подобное заявление, но это не спасло ее вд наказания.

Как сообщила пресс-служба Федерации плавания Италии, из-за этой кражи Пилато и Тарантино дисквалифицировали от соревнований на 90 дней. Из-за этого устранения пловчихи пропустят чемпионат Европы на короткой воде, который пройдет в Польше со 2-го по 7-е декабря 2025 года.

Что известно о Пилато и Тарантино?

Бенедетта Пилато – чемпионка Европы по водным видам спорта 2020 года. Итальянская пловчиха уже в свои 20 лет является рекордсменкой мира в плавании на 50 метров брассом.

Пилато также участвовала на двух Олимпиадах (2020 и 2024), где проплыла мимо медали. Ее лучшим результатом на Играх является четвертое место на 100 метрах брассом в Париже-2024.

Ее напарница Тарантино имеет несколько более скромные достижения. Кьяра является бронзовым призером чемпионата Европы-2021 в эстафете, а также трижды поднималась на вторую позицию подиума на континентальных первенствах на короткой воде. Все награды в эстафетных заплывах.

Напомним, что в августе 2025-го года украинка София Гречко выиграла "золото" в плавании в ластах на 400 метров на Всемирных играх-2025, установив новый мировой рекорд (результат 3.11,88).